Bombardierung am 18. Oktober : Diese historischen Fotos zeigen das zerstörte Bonn

Bonn Bonn war nach dem Krieg nicht wiederzuerkennen. Wie andere deutsche Städte auch war die spätere Bundeshauptstadt Schauplatz heftiger Kämpfe und Bombardierungen gewesen. Der General-Anzeiger zeigt Bilder aus Bonn von 1944 und heute im direkten Vergleich.

Zum 75. Mal jährt sich am 18. Oktober der Bombenangriff auf Bonn. Im Zweiten Weltkrieg war Bonn bis zum Herbst 1944 weitgehend von Bombenangriffen verschont geblieben. Am 18. Oktober 1944 zerstörte ein verheerender Luftschlag der Alliierten die gesamte Innenstadt von der Zweiten Fährgasse bis zur Wachsbleiche, und auch in Beuel schlugen die Bomben ein. 250 Bomber mit 50 Minen, 2000 Sprengbomben und 80.000 Stabbrandbomben sowie bis zu 100 Kilogramm schwere Flüssigkeitsbomben kamen zum Einsatz. 700 Häuser waren total zerstört. 400 Menschen starben.

Reuterstraße 120

Rückansicht der Universität, Straße "Am Hof"

Koblenzer Tor

Maximilianstraße, Ecke Gangolfstraße mit Blick aufs Münster

Wesselstraße, Ecke Am Neutor mit Blick auf die Uni

Erste Fährgasse mit Blick auf den Rhein

Kennedybrücke

Der Eingang des Beethovenhauses

Friedensplatz mit Blick auf die Friedrichstraße

Friedensplatz mit Blick auf die Sterntorbrücke

Vor fast genau 70 Jahren, in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai 1945, endete der Zweite Weltkrieg mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Am Rhein ruhten bereits zwei Monate vor dem offiziellen Ende der Kampfhandlungen die Waffen. Mit dem Einmarsch der Amerikaner am 8. März wurde die in Trümmern liegende Stadt Bonn zu einem Ort zwischen zwei Welten. Obwohl längst vom nationalsozialistischen Regime befreit, dröhnten aus Berlin noch wochenlang die Endsiegparolen der Propaganda. Zwölf Jahre hatte das "tausendjährige" Reich Hitlers überdauert. Es war lange genug, um Europa in den Abgrund zu reißen und mit dem Holocaust ein nie gekanntes Verbrechen an Menschen und der Menschlichkeit zu verüben.