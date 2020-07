Bühnenjubiläum : Die Wandlungen des Curt Delander aus Bonn

Curt Delander mit einem Kleid, das er in der Rolle als Zarah Leander trägt, in seiner Wohnung. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Vor 50 Jahren steht der Altstädter Curt Delander erstmals als Travestiekünstler auf einer Bühne und verkörpert Zarah Leander.

Dies ist die Geschichte einer Wandlung. Oder mehr noch: vieler Wandlungen. Hineingestoßen ins Leben wurde Curt Delander 1950. Hineingeboren in eine Bonner Familie: der Vater Opernsänger, die Mutter Tänzerin, Sängerin und Schauspielerin. Das Künstlerische umgab den Jungen also von Beginn an. Ist es da ein Wunder, dass Delander vor 50 Jahren ebenfalls den Weg auf die Bühne fand? Als Schüler erledigte er seine Hausaufgaben, während die Schauspieler nebenan für Dramen probten. Da war das Leben, wohingegen im Tannenbusch, wo er aufwuchs, „nur Hasen zu finden waren und Ginster“, wie Delander zu erzählen weiß.

Er mag sich manches Mal einsam gefühlt haben. Ganz gewiss aber habe die häufige Abwesenheit der Eltern für Gastspiele „mir früh zur Selbstständigkeit verholfen“. Seine Homosexualität, von der er glaubt, die Eltern hätte sie früher als er erkannt, wurde ihm selbst im jugendlichen Alter gewahr. Er schwärmte für die hübsch anzusehenden Beatles, später für den Schwimmer Mark Spitz und den Schauspieler Burt Reynolds. Mit 18 Jahren dann der erste Freund Alfred, ein gebildeter Pianist, der manches Mal den singenden Vater am Klavier begleitete. Schwierig könnte diese Findung in den 60er Jahren gewesen sein. Doch Delander selbst sagt: „Ich habe nie gelitten. Dass ich ’ne Tunte bin, hat meine Eltern gar nicht erschüttert. Das kannten die ja vom Schauspiel.“

Ausbildung zum Dekorateur gemacht

Nach der Volksschule macht er eine Ausbildung zum Dekorateur beim Kaufhof. Zu seinem 20. Geburtstag beschließen er und die beiden Freunde Harry und Timmy ein Wagnis. Aus einer Laune heraus und auf Anregung des damaligen Wirts treten die drei in der Gaststätte Blockhütte an der Josefstraße nahe der Kennedybrücke in Frauenkleidern auf und singen playback Schlager. Der eine als Marilyn Monroe, der andere als Liza Minelli, Delander selbst als Zarah Leander. „Wir kamen uns wunderschön vor, aber die Gäste an diesem Abend haben sich zu Tode gelangweilt.“