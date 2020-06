Ende des Bonner Traditions-Bauhauses : Kunden bedauern Knauber-Schließung

Ausverkauf bei Knauber in Endenich: Der Freizeitmarkt hat den Preis für seine Waren um bis zu 50 Prozent reduziert. Foto: Stefan Hermes

Bonn Die Tage der Freizeitmärkte in Bonn und der Region sind gezählt. Die Lebensmittelhändler in der angrenzenden Ladenzeile des Knauber bleiben aber.



„Vielleicht liegt es daran, dass Knauber immer vielseitiger geworden ist und das Angebot immer breiter“, mutmaßt Hans-Peter Geck aus Alfter. “Wahrscheinlich hat man sich daran verhoben“, so seine Einschätzung zur Schließung der Knauber-Freizeitmärkte. „Hier gab‘s ja immer alles, was man so brauchte“, sagt Karin Ottersbach aus Holzlar und hebt dabei insbesondere die gute Beratung in den einzelnen Abteilungen hervor.

Auch Ulrike (will ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen), Erzieherin aus Bonn, bedauert das Ende von Knauber. Sie sichtet gerade die Sonderangebote des Endenicher Hobbymarkts, der Keimzelle des 1880 gegründeten Familienunternehmens. „Für mich ist Knauber der Ort, in dem ich alles bekomme, was ich brauche: zum Basteln, für die Wohnung oder zum Verschönern. Hier habe ich Ideen bekommen und auch mal nachfragen können, wie etwas gemacht wird.“ Deswegen finde sie es sehr schade, dass Knauber zumacht. „Vor allem, weil wir in der Umgebung keine Alternativen haben. Und Baumärkte haben wir doch schon genug“, sagt sie im Hinblick auf den Bauhaus-Markt, der ab Juli in das Knauber-Gebäude einziehen wird. Nach kurzer Pause, fügt sie noch fast wehmütig hinzu: „Knauber gehört zu Bonn“. Jetzt sei sie gekommen, um die 25 Prozent auf Bastelsachen „noch ein letztes Mal so richtig auszukosten“. Bis zu 50 Prozent hat Knauber seit Mitte Mai sein Angebot reduziert. Erst am Abend des 30. Juni werden in Endenich sowie in Ahrweiler, Bad Godesberg, Bensberg, Pulheim und Troisdorf das letzte Mal die Türen geschlossen. Dann wird das Kapitel der Geschichte, die 1968 mit dem ersten Hobbymarkt in Endenich begann, beendet sein.

„Mit der Digitalisierung hat sich die Einkaufswelt komplett verändert. Als mittelständisches Unternehmen mit sechs Filialen haben wir nicht die Einkaufsmacht, um gegen die großen Wettbewerber dauerhaft bestehen zu können“, antwortet Geschäftsführerin Ines Knauber-Daubenbüchel auf Anfrage des GA. Man erlaube sich keine Antwort auf die Frage, was das für die Zukunft unserer Gesellschaft zu bedeuten habe, doch „eine der Folgen des Coronavirus könnte sein, dass sich der Prozess der Digitalisierung beschleunigen und eine noch größere Bedeutung haben wird. In diesen außergewöhnlichen Zeiten haben sich ganz neue Zielgruppen mit dem digitalen Handel beschäftigt, die in Zukunft den Weg in den stationären Handel vielleicht nicht mehr gehen werden.“ Der Verkauf der Freizeitmärkte sei eine Entscheidung, die wehtue, betont Knauber-Daubenbüchel, die in der vierten Generation das Unternehmen führt und sich in Zukunft auf das erfolgversprechendere Feld des Energiehandels konzentrieren wird.

"Wir wussten, dass es mal so kommt"

„Insgeheim haben wir schon immer damit gerechnet, dass es mal so kommen wird“, sagt Reinhold Orth (58), der seit 28 Jahren seinen Gemüsestand vor den Türen Knaubers betreibt. Sein Geschäftsnachbar Harald Braun, der südländische Spezialitäten wie Oliven und Antipasti verkauft, ergänzt: „Wir wussten alle, dass von der nächsten Generation kein so großes Interesse mehr am Bereich des Hobbymarktes besteht.“ Er hat für sich die Erklärung gefunden, dass „Knauber natürlich ein großes Unternehmen ist, aber in dem Markt in dem sie sich bewegen, nur ein kleiner Fisch.“ Für ihn sei entscheidend, dass die Knauber Holding weiterhin sein Vertragspartner bleibe. Knauber habe ihm aber schon signalisiert, dass nichts dagegen spreche, dass die Ladenzeile bis 2024 an Ort und Stelle bleibt.

1995 gesellte sich Braun mit seiner Frau Karin vom Bonner Wochenmarkt kommend zu Orth, der bereits drei Jahre zuvor den ersten kleinen Gemüsestand vor Knaubers Eingang aufgebaut hatte. Inzwischen ist aus den kleinen Pavillons die moderne Ladenzeile geworden, in der auch der Fischhändler Stuch und die Metzgerei Wingen eingezogen sind. „Uns eint hier alle der Anspruch, eine super Qualität anzubieten“, so Braun. Ein Vorsatz, der sich inzwischen auch herumgesprochen hat. Was sich jedoch noch nicht verbreitet habe – befürchten die Ladeninhaber – sei, dass der Fortbestand ihrer Geschäfte auch nach dem Weggang von Knauber gesichert ist. Auch die Zufahrt und die Parkplätze würden selbst während der Umbauzeit zum Bauhaus-Markt garantiert sein. „In unseren Anfängen haben wir natürlich sehr von dem Standort profitiert. Aber mittlerweile hat auch Knauber seinen Vorteil durch unsere Kunden schätzen gelernt“, ist Braun überzeugt.

Die Märkte Von Haushalt und Hobby zu Handwerkerbedarf Knauber: Die Wurzeln von Knauber gehen auf das Jahr 1880 zurück, als Anna und Michael Knauber einen kleinen Kolonialwarenladen in Endenich gründeten. Sie handelten mit Haushaltswaren, Futtermitteln und Brennstoffen. 1968 eröffnete Knauber den ersten von inzwischen sechs Hobbymärkten in Bonn in direkter Nähe zum ehemaligen Kolonialwarengeschäft. Bis heute ist in der vierten Generation aus Knauber eine Unternehmensgruppe entstanden, die im Einzel- sowie im Energiehandel tätig ist. Bauhaus: Nach US-Vorbild gründete der Schreiner und Glaser Heinz-Georg Baus 1960 in Mannheim Bauhaus, den ersten Selbstbedienungsbaumarkt. Aktuell gibt es 156 Märkte mit jeweils 15 Fachabteilungen in Deutschland. Europaweit ist Bauhaus in 19 Ländern 275 Mal vertreten. Neben Privathaushalten richtet sich das Angebot von Bauhaus auch an Handwerker und Gewerbetreibende.

Helga Rathenau aus Endenich kann das bestätigen: „Ich liebe es einfach, hier einzukaufen“, sagt sie und kündigt an, nach dem Fischkauf noch „mal eben beim Knauber“ nach den Sonderangeboten zu schauen. „Ich bin zwar erst seit fünf Jahren in Bonn, habe aber Knauber schon sehr schätzen gelernt.