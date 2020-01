Fünfte Auflage : Die „KreativMesse Bonn“ lockt die Besucher dieses Mal in den Telekom Dome

Bonn Bereits zum fünften Mal findet die „KreativMesse Bonn“ statt und lädt wieder Maler und Hobby-Werkler ein, in neuen Materialien zu stöbern oder sich Tipps abzuholen. Dieses Mal findet der Kreativ-Event im Telekom Dome statt.

Die einen malen oder basteln in ihrer Freizeit, die anderen stricken, nähen oder fertigen Schmuck an. Für alle diese Hobby-Werkler ist die Messe Bonn kreativ ein Paradies: An diesem Wochenende können Sie Materialien kaufen und sich Tipps von Kennern holen. Erstmals wird die Messe nicht in der Stadthalle Bad Godesberg, sondern im Telekom Dome durchgeführt.