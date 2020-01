Gedenken an NS-Opfer : 90-Jährige spricht über schmerzhafte Erfahrungen im Ghetto

Bonn Die 90-jährige Zeitzeugin Penina Katsir erzählt Schülern aus ganz Nordrhein-Westfalen in der Friedrich-Ebert-Stiftung vom Leiden im ukrainischen Ghetto zur Zeit der deutschen Besatzung. Dreieinhalb Jahre verbrachte sie dort in Gefangenschaft.

Detailreich erzählt 90-Jährige von ihrer Gefangenschaft im Ghetto

So wurde es auch zum Anliegen von Moderator Friedhelm Boll, darüber aufzuklären, dass Penina Katsir mit dem Holocaust in der Ukraine, Bulgarien und Transnistrien einen Teil der Gräuel repräsentiere, die in den Medien zu kurz oder gar nicht vorkämen. „Das Spannende an Katsir ist neben ihrer Lebensgeschichte auch ein Blick auf die ost- und mitteleuropäischen Länder, die am Holocaust mitbeteiligt waren“, so der habilitierte Zeithistoriker. Teile der Bevölkerung seien sehr judenfeindlich gewesen, worauf die Nationalsozialisten hätten aufbauen können. „Hätten die Nazis uns auf unserem Dreitagemarsch in die Ukraine begleitet, wären alle Juden im Dnepr ertränkt worden“, war sich Katsir sicher.