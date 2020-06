Kommentar zu Ausflügen in den Wald : Nur zu Gast im Wald

Kommentar zu Ausflügen in den Wald

Meinung Der Wald ist ein empfindliches Ökosystem. Die Rücksichtslosigkeit von Menschen schadet ihm.

Weiter geht es bei den Hundebesitzern, die ihre Tiere nicht an die Leine nehmen. Die hetzen Rehe durch den Wald oder reißen sie sogar. Tiere, die flüchten müssen, brauchen Energie, die sie sich an anderer Stelle wiederholen. Deswegen fressen sie dann junge Pflanzen an. Die müssen ungestört wachsen können, damit sich der Wald erholt, der unter den trockenen Sommer der letzten Jahre sehr gelitten hat.