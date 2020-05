Kontrollen in Bonn und der Region : Der Vatertag kann nur mit Einschränkungen gefeiert werden

Bonn/Region Am 21. Mai ist Vatertag. Der ist zwar kein gesetzlicher Feiertag, wird aber wie jedes Jahr an Christi Himmelfahrt gefeiert. Ausflügler müssen aufgrund der Corona-Maßnahmen mit Einschränkungen rechnen. Treffen zu Hause im kleinen Kreis sind erlaubt.

Die Stadt Bonn setzt daher eine zusätzliche Streife des Ordnungsamtes ein, die verstärkt beide Rheinufer und die Rheinauenparks kontrolliert. An den Feiertagen selbst wird nach Angaben der Stadt die Präsenz des Ordnungsamtes nicht erhöht, jedoch regulär weitergeführt. Insgesamt habe die Stadt sehr positive Erfahrungen in Zusammenhang mit den Corona-Lockerungen gemacht. „Wir gehen davon aus, dass die Gastronomen auch bei größerem Gästeaufkommen streng auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen achten", so ein Sprecher der Stadt Bonn.

In Bad Honnef hingegen werden die Kontrollen zum langen Wochenende hin erhöht. „Zum Vatertag werden wir mit etwas erhöhtem Personaleinsatz Präsenz zeigen“, so Holger Heuser, Erster Beigeordneter der Stadt Bad Honnef. Die Stadt sei bislang von einer unkontrollierten Ausbreitung des Coronavirus verschont worden. Die Stadt appelliert daher an die Bürger, sich weiter an die Regelungen zum Kontaktverbot und zu den Mindestabständen im öffentlichen Raum zu halten. Der Appell gelte auch für die Traditionen der Vatertagstouren. „In diesem Jahr sollte der Alkohol lieber für die Reinigung der Hände statt für die Kehlen eingesetzt werden“, sagt Heuser.