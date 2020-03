Kommentar zu den Stadtwerken : Der Preis der Wende

Meinung Bonn. Die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs stellt nicht nur die Stadtwerke vor Herausforderungen. Die schwarze Null im Bonner Haushalt dürfte nur mit einem unerwarteten Steuerplus oder harten Sparmaßnahmen zu erreichen sein, kommentiert Andreas Baumann.

Der Stadtrat hat dazu Beschlüsse gefasst: Zusätzliche Bahnen, mehr Personal, ein stark ausgeweitetes Angebot auf der Schiene ab 2023 – es ist völlig klar, dass diese Investition in die Zukunftsfähigkeit der Stadt millionenschwer ist. Nur: Woher kommt das Geld? Die Tickets für Bus und Bahn weiter jedes Jahr zu verteuern, kann nicht richtig sein, wenn man Autofahrer zum Umstieg bewegen will. Das gilt umso mehr, wenn der ÖPNV so unzuverlässig bleibt, wie ihn die Fahrgäste heute erleben. Es wäre auch keine gute Idee, wenn die Stadtwerke die Preise für Strom und Gas übermäßig anheben würden, um die Verkehrsverluste zu mildern. Der Energiemarkt ist umkämpft, und SWB-Chef Weckenbrock hat keinerlei Interesse daran, seine Kunden der Konkurrenz in die Arme zu treiben.