Verkehrsbeeinträchtigungen erwartet : 200 Teilnehmer zu Demonstration in Bonn erwartet

Bonn Rund 200 Teilnehmer werden zu einer Demonstration am Dienstag in der Bonner Innenstadt erwartet. „Sea-Eye Bonn“, „Seebrücke Bonn“ und „Jugend rettet“ veranstalten diese zu dem Thema „Menschenrechte jetzt - Solidarität mit den Geflüchteten an der Außengrenze Europas“.



Von Jill Mylonas

Eine Demonstration findet am Dienstag in der Bonner Innenstadt statt. Das teilte die Polizei Bonn mit. Das Thema lautet „Menschenrechte jetzt - Solidarität mit den Geflüchteten an der Außengrenze Europas“. Veranstaltet wird die Demonstration von Sea-Eye Bonn, Seebrücke Bonn und Jugend rettet.

Die rund 200 erwarteten Teilnehmer treffen sich ab 18 Uhr auf dem Marktplatz und bewegen sich nach einer Kundgebung auf folgendem Weg durch die Stadt: Bonngasse - Oxfordstraße - Bertha-Von-Suttner-Platz (Zwischenkundgebung).