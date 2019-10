Tierheim in Bonn : Demonstranten mit Hunden protestieren im Stadthaus

Bonn Rund 60 Teilnehmer haben am Dienstag im Bonner Stadthaus für den Erhalt des Tierheims demonstriert. Einige Demonstranten brachten dazu ihre Hunde mit.

„Wir brauchen eine adäquate Ausweichfläche“, forderte Regina Rademächers, die im Beirat des Tierheim sitzt. Schon vor Jahren hätte das Tierheim die Stadt auf die Probleme eines nahenden Umzuges hingewiesen. „Das ärgert uns, dass die Stadt nicht früher gehandelt hat“, so Rademächers. Zwischen dem Albert-Schweitzer-Tierheim und der Kleingärtnerverein Flora am Lambareneweg ist inzwischen ein Streit um Ausweichflächen ausgebrochen. Der Grund liegt in der geplanten Sanierung des Tausendfüßlers, eines Abschnitt der Autobahn 565. Das Tierheim wird Flächen abgeben müssen, damit der Neubau erfolgen kann, der nach Fertigstellung an die heutige Stelle verschwenkt werden soll.