Volle Straßen am Sonntag : Veranstalter rechnet mit 200 Radfahrern bei Demo in Bonn

Bonn Der „Radentscheid Bonn“ veranstaltet am Sonntag eine Versammlung in der Bonner Innenstadt. Dazu werden mehrere hundert radfahrende Menschen erwartet. Die Polizei warnt vor vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Besonders Familien mit Kindern stehen am Sonntag bei der Demonstration des „Radentscheid Bonn“ im Fokus. Ab 15 Uhr soll die Veranstaltung, welche am Konzept der „Critical Mass“ angelehnt ist, starten.

Am Hofgarten, Fritz-Tillmann-Straße, Kaiserstraße, Maximilianstraße, Am Hauptbahnhof, Südunterführung, Poppelsdorfer Allee, Baumschulallee, Wittelsbacherring, Kaiser-Karl-Ring, Georgstraße, Heerstraße, Bornheimer Straße, Oxfordstraße, Belderberg, Rathausgasse, Am Hof, Am Neutor, Am Hofgarten.