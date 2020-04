Die Corona-Krise macht erfinderisch : Das BSI in Bonn produziert Gesichtsmasken für Kliniken

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn. Foto: dpa

Bonn Eigentlich ist das BSI in Bonn eine Bundesbehörde, die den Staat vor Sicherheitslücken in der Informationstechnik schützen und darüber aufklären sollen. Wegen der anhaltenden Corona-Krise nutzen sie aktuell jedoch ihre technische Ausrüstung, um anderweitig zu helfen.

Im Kontext der Corona-Krise nutzt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) seinen 3D-Drucker und Lasercutter, um Einzelteile für Gesichtsmasken des Typs „Prusa Face Shield RC3" herzustellen, die in Kliniken und Krankenhäusern derzeit dringend gebraucht werden. Mit den vorhandenen technischen Geräten ist das BSI in der Lage, kurzfristig rund 400 Gesichtsschilde aus einer Spezialfolie auszuschneiden und pro Woche rund 20 zugehörige Kopfbänder per 3D-Druck anzufertigen. Die Einzelteile werden im Rahmen der Initiative „Maker Versus Virus" zu fertigen Gesichtsmasken zusammengesetzt und bundesweit an Arztpraxen, Kliniken und Krankenhäuser verteilt.