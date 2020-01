Weniger Besucher aus Asien : Coronavirus hat erste Auswirkungen auf den Tourismus in der Region

Beethoven ist ein Sinnbild für Tourismus in Bonn und der Region, sein Erbe lockt viele Touristen an, auch aus Asien. Viele Einrichtungen spüren nun aber Reisebeschränkungen, die mit dem Coronavirus zusammenhängen. Foto: Sonja Werner

Bonn Viele Einrichtungen spüren aktuelle Reisebeschränkungen: Die Angst vor einer Ausbreitung der Seuche sowie die Einschränkungen im Flugverkehr haben erste Auswirkungen auf den Tourismus in der Region.

„Wir wissen überhaupt nicht, wie es weiter gehen wird und wie sich die Situation in China entwickeln“, sagt Edgar Wang, der seit mehr als 20 Jahren in Bonn lebt und einen chinesischen Vater hat. Ab 1. März soll Amelie, die gerade ihr Studium in London beendet hat, ein zweimonatiges Praktikum bei der GIZ in Peking machen. Dort will die 23-Jährige erste berufliche Erfahrungen sammeln. „Das ist wirklich eine einmalige Chance für sie“, sagt Wang. „Wir hoffen darauf, dass sich die Situation in den kommenden Wochen entspannt.“