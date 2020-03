Infektion mit dem Coronavirus : Zahl der Coronavirus-Fälle in Bonn steigt auf zehn

Bonn Wie die Stadt Bonn mitteilt, ist die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten nochmals gestiegen. Während es am Montag fünf bestätigte Fälle gab, stieg die Zahl inzwischen auf zehn.

Bei den fünf neu hinzugekommenen Fällen handelt es sich nach Angaben der Stadt bei allen Betroffenen um Reiserückkehrer. Vier Betroffene haben sich demnach in Südtirol aufgehalten, einer in Österreich. Alle Infizierten, von denen derzeit einer Symptome der Erkrankung zeigt, sind in häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt ermittelt derzeit die Kontaktpersonen. Von den fünf Betroffenen sollen drei gemeinsam in einer Skifreizeit gewesen sein.