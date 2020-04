Stadt ahndet Verstöße gegen Kontaktverbot : Zahl der Corona-Fälle in Bonn steigt auf 412

Bonn Die Stadt geht mit Kontrollen gegen Verstöße gegen das Kontaktverbot vor. In einem Fall weigerten sich mehrere Menschen, eine Gruppenansammlung aufzulösen. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle steigt auf 412.

Die Stadt Bonn hat am Montagnachmittag die Zahl der aktuell bestätigten Corona-Fälle bekanntgegeben. Demnach steigt die Zahl der bestätigten Fälle auf 412. Davon sind 103 Menschen inzwischen wieder genesen. Nach wie vor verzeichnet die Stadt zwei Tote im Zusammenhang mit dem Virus. 806 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne.

In den Bonner Krankenhäusern werden derzeit 49 Patienten behandelt, die an Covid-19 erkrankt sind. Sie kommen aus Bonn, dem Umland sowie aus dem Ausland. 18 Menschen werden davon intensivmedizinisch mit Beatmung behandelt.

Am Wochenende hatte die Stadt es zudem mit einem größeren Besucherandrang in der Bonner Altstadt zu tun. Wie die Stadt mitteilte, hielten sich dabei viele Menschen nicht an die vorgeschriebenen Abstände, die das aktuelle Kontaktverbot vorgibt. Am Montag habe es dort hingegen keine Probleme gegeben.