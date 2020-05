Freie Straßen : Weniger Unfälle in Bonn während der Corona-Pandemie

Bonn Für das erste Quartal 2020 verzeichnet die Polizei einen Rückgang von 14 Prozent. Gerast wird aber auch derzeit noch: Auf der Mainzer Straße war bei einer Kontrolle jeder vierte zu schnell. Auf einen Tag hatte die Polizei ein besonderes Auge.

Die Corona-Epidemie hat auf fast jeden Lebensbereich Auswirkungen. Obwohl die strengen Vorschriften seitens der Bundes- und Landesregierung allmählich gelockert werden, ist auf den Straßen der Bundesstadt gerade wesentlich weniger los als in Zeiten vor der Krise. Staus sind seltener, was auch daran liegt, dass viele Arbeitnehmer im Homeoffice sind und die Fahrt zum Arbeitsort entfällt.

Wenn die Polizei die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überprüft, müssen die Beamten nicht lange auf die ersten Tempo-Sünder warten. „Wir stellen insgesamt bei unseren Kontrollen mehr Verkehrsverstöße fest“, sagt Polizeisprecher Rott. „Rücksichtslose Raserei“ gebe es in Einzelfällen. „So haben wir beispielsweise einen Motorradfahrer auf der L123 in Wachtberg-Berkum mit 146 km/h gemessen. Erlaubt sind dort allerdings nur 70 km/h“, erzählt er. Alleine im Zeitraum Mitte März bis Mitte April hat die Bonner Polizei die Geschwindigkeit von mehr als 28 000 Fahrzeugen überprüft und dabei rund 3700 Verstöße festgestellt, die auch geahndet wurden. „Die große Mehrheit hatte nur ein Verwarngeld bis zu 35 Euro zu zahlen. Rund 260 Verstöße waren jedoch im Bußgeldbereich, teilweise auch mit Fahrverbot“, resümiert der Polizeisprecher.

Kurz vor Ostern hätten die Bonner Polizisten vor allem den Karfreitag im Blick gehabt, denn in der Autoszene wird dieser als „Car-Freitag“ bezeichnet. Ein Tag an dem vor allem PS-starke Autos präsentiert werden sollen. Daher habe die Polizei an den Ausfahrtstraßen Richtung Westen und Süden verstärkt kontrolliert. „Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Mainzer Straße haben wir 2100 Fahrzeuge gemessen. Hier war jeder vierte zu schnell unterwegs“, so Rott.