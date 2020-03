Während der Corona-Krise : Uniklinik Bonn vergibt per Hotline Termine zum Blutspenden

Bonn Wer in Bonn Blut spenden möchte, muss sich zunächst über eine neu eingerichtete Hotline einen Termin holen. So soll die Sicherheit aller Beteiligten verbessert und Hygienestandards eingehalten werden, erklärt die Uniklinik Bonn.

Das Universitätsklinikum Bonn hat eine Hotline eingerichtet, um gezielt Termine zum Blutspenden zu vergeben. In Zeiten des sich ausbreitenden Coronavirus soll so die Sicherheit aller Beteiligten verbessert und außerdem der Blutbedarf langfristig sichergestellt werden, erklärte die Uniklinik in einer Mitteilung am Samstag.