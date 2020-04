Coronavirus : Innenstädte in der Region füllen sich nach Corona-Lockerungen

Bonn/Region Nach wochenlangem Corona-Lockdown haben am Montag viele Einzelhändler wieder geöffnet. Die Lockerungen stoßen dabei auf geteiltes Echo.

Vereinzelte Schlangen in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Nach einigen Wochen ohne geöffneten Einzelhandel kehrte am Montag das „normale Leben“ auch im Kreis Ahrweiler in ersten kleinen Schritten zurück. Schon im Vorfeld war die Freude groß, aber auch die Skepsis, dass es keinen allzu großen Zulauf geben würde. In Bad Neuenahr-Ahrweiler und am Rhein bestätigte sich die Prognose der Händler. Nur vereinzelt bildeten sich Schlangen vor den Geschäften, weil die Zahl der zulässigen Kunden erreicht war. In Bad Neuenahr war dies beim Textildiscounter Zeeman der Fall. Der feierte allerdings auch Wiedereröffnung nach dem Neubau seiner Filiale in der Hauptstraße und hatte entsprechende Angebote parat. Bunte Luftballons am Eingang wiesen auf die Neueröffnung hin. Im Laden ging es nach den gebotenen Corona-Regeln zu, Abstand wurde gehalten, viele Besucher schützen sich mit Alltagsmasken. Es war ansonsten ruhig in Bad Neuenahr, die Fußgängerzone wirkte überschaubar, Parkplätze gab es zuhauf.