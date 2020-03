Keine Angst vor dem Virus : Theater, Kinos und Fitnessstudios in Bonn trotz Coronavirus voll

Das Woki in Bonn. Foto: Woki

Bonn Das Coronavirus beschäftigt die Menschen auch in Bonn und der Region. Bisher gibt es in Bonn selbst einen bestätigten Fall, im Rhein-Sieg-Kreis sind es zwei. Panik scheinen die wenigsten Bonner zu haben: Theater, Kinos und Fitnessstudios sind weiterhin gut besucht.



Doch lassen sich die Bonner vom Coronavirus davon abhalten, ihre Freizeit zu genießen? Allem Anschein nach nicht: Bis auf wenige Ausnahmen sind sowohl Theater, Kinos und auch Fitnessstudios weiterhin gut besucht.

Eine dieser Ausnamen ist das Junge Theater Bonn, wo sich Intendant Moritz Seibert um mögliche Ausfälle sorgt: „Die Situation ist für uns wirtschaftlich natürlich schon ein wenig bedrohlich“, gibt Seibert zu Protokoll. „Es sagen zwar nur vereinzelt Gruppen ab und es ist insgesamt erstaunlich ruhig, wenn aber über einen längeren Zeitraum Gruppen von 50 bis 100 Schülern nicht kommen, dann kann das Geld auch ganz schnell ausgehen.“

Um das zu verhindern, lege das Junge Theater in diesen Tagen ein besonderes Augenmerk auf die Hygiene: „Unsere Reinigungskräfte putzen im Moment häufiger, und wir versuchen den Kontakt mit Türklinken und anderen Oberflächen zu minimieren“, so Intendant Seibert. Auf große Warnhinweise oder Ankündigungen verzichtet das Theater jedoch: „Wir wollen bestmöglich auf die kleinen Dinge im Hintergrund achten und sind auch entsprechend aufmerksam. Es soll aber natürlich auch keine Panik bei unseren Besuchern ausgelöst werden.“

Das Bonner Stadttheater ist wie alle städtischen Einrichtungen verpflichtet, auf das Virus aufmerksam zu machen. Besucher blicken hier auf große Hinweiszettel an den Wänden. Gerade auf den Toiletten des Theaters wird so nochmals auf sorgfältige Handhygiene, Niesen und Husten in die Armbeuge und den Kontaktschutz hingewiesen. Laut Pressesprecherin Felicitas Weber hat das Theater Bonn keine Ausfälle oder Absagen durch das Coronavirus zu beklagen.

Im Woki, dem Kino in der Bonner Stadtmitte, zeigt sich ein ähnliches Bild. Auch hier gibt es bisher keine Einbrüche der Besucherzahlen: „Nach Karneval sind die Zahlen traditionell ein bisschen rückläufig“, meint Gründer und Geschäftsführer Rainer Otto, „vom Coronavirus merken wir aber zum Glück nichts.“ Als Gradmesser nennt Otto die ausgebuchte Sneak-Preview diese Woche: Da der Film hier vorab nicht bekanntgegeben wird, sei der Andrang unabhängig von den typischen Kinofaktoren wie Wetter oder Filmbeliebtheit. Otto weist außerdem darauf hin, dass kürzlich das Gesundheitsamt in Göppingen den Besuch eines Kinos, in dem sich ein später als Coronavirus-Patient diagnostizierter Mann aufgehalten hatte, ausdrücklich als "bedenkenlos möglich" eingestuft habe.

Auch in den Fitnessstudios in Bonn wird trotz des Coronavirus weiter trainiert: „Es ist bei uns voll wie immer“, sagte Selina Sranschino, Mitarbeiterin des FitX-Studios in Duisdorf auf GA-Anfrage. Die Besucher seien „entspannt, was die Situation angeht“. Das Studio verwendet höher dosiertes Desinfektionsmittel, um die Geräte zu reinigen.