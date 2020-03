Reaktionen auf das Coronavirus : Bonn legt das öffentliche Leben auf Eis

Die Stadt Bonn hat drastische Schritte eingeläutet, um die Ausbreitung des Coronavirus einzuschränken. Foto: dpa/Kirsten Lehnert

Bonn Mit drastischen Schritten geht die Stadt Bonn gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus vor. Sämtliche städtische Einrichtungen werden geschlossen, auch kleine Veranstaltungen werden auf ihr Risiko bewertet. Ab Montag bleiben Schulen und Kitas geschlossen, Kinos und Diskotheken müssen zumachen.



Die Stadt Bonn hat am Freitag weitere Schritte im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus beschlossen und bekannt gegeben. Sämtliche städtische Einrichtungen sollen zunächst bis Ende der Osterferien geschlossen bleiben, teilte Oberbürgermeister Ashok Sridharan während einer Pressekonferenz mit. Darunter fallen unter anderem Museen, Schwimmbäder, die internationale Begegnungsstätte der Stadt sowie alle 15 städtische Jugendeinrichtungen. Sridharan kündigte an, dass die Stadt am Samstag dazu eine neue Ordungsverfügung in Kraft treten lasse. Zudem solle eine Checkliste für Veranstaltungen mit weniger als Tausend Besuchern veröffentlicht werden, die auch für nichtöffentliche Einrichtungen gelte.

Anhand verschiedener Kriterien werde bewertet, ob die jeweilige Veranstaltung stattfinden darf. Zu den Kriterien gehören die Größe der Veranstaltung, die Anzahl der Besucher, die Herkunft der Besucher, die Art des Veranstaltungsraumes und Abstände zu Nachbarn. In einer Art Punktesystem werde die Veranstaltung eingestuft. Stadtdirektor Wolfgang Fuchs sagte dazu: „In aller Regel wird es so sein, dass die Veranstaltungen nicht durchgeführt werden können.“ Verboten würden auch kulturelle Veranstaltungen, Tanzveranstaltungen, Partyschiffe und Kinoaufführungen.

Schulen und Kitas geschlossen

Die Stadt äußerte sich auch zu dem neuen Erlass der NRW-Landesregierung. Dieser sieht vor, dass Schulen und Kitas ab kommender Woche geschlossen bleiben. In Bonn heißt das demnach konkret: Ab Montag findet kein Schulbetrieb mehr statt. Am Montag und am Dienstag sollen die Lehrer aber für die Betreuung der Kinder vor Ort noch zur Verfügung stehen. Für Kitas gilt ab Montag ein Betretungsverbot für Kinder. Ab Mittwoch werde eine Notbetreuung eingerichtet für Kinder von Eltern, die in kritischen Infrastruktureinrichtungen arbeiten, wie etwa bei der Polizei, bei der Feuerwehr oder medizinischen Einrichtungen. Dies gelte für Kinder bis einschließlich der sechsten Klasse.

Die Stadt warte auf detaillierte Informationen des Landes, für welche Eltern dieses Angebot gelte. Die Vorgaben des Landes werde man umsetzen.

„Alle städtischen Veranstaltungen finden bis auf Weiteres nicht statt“, so Sridharan. Bars, Cafés und Restaurant sind laut Fuchs nicht von dem Verbot betroffen. Es gelte aber die Empfehlung, solche Orte nicht aufzusuchen. „Im Restaurant sitzt man nicht so eng zusammen wie beispielsweise im Theater oder Kino“, so Sridharan.

Rhein in Flammen abgesagt

Mit Blick auf künftige Großveranstaltungen sagte Sridharan, dass er sich nicht vorstellen könne, dass der Bonn-Marathon stattfinde. Rhein in Flammen sei bereits abgesagt worden. Skeptische äußerte sich Sridharan auch dazu, ob die Hofgartenkonzerte stattfinden können.