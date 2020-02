Auswirkungen der Infektionsgefahr : Diese Folgen hat das Coronavirus für Veranstaltungen in Bonn

Symbolfoto. Foto: dpa/Fabian Strauch

Bonn Nachdem in Bonn der erste Fall einer Infektion mit dem Coronavirus aufgetreten ist, richtet sich der Blick nun auf Großveranstaltungen. Während es in Bonn bislang keine Absagen gibt, sieht die Situation rund um die Bundesstadt zum Teil bereits anders aus.



Weiterleiten Drucken Thema: Coronavirus Von Andreas Dyck und Niklas Schröder Redakteur Online

Nach dem Bekanntwerden der ersten Infektion mit dem neuartigen Coronavirus in Bonn gibt es bislang keine bekannten Absagen von Großveranstaltungen in Bonn. Die Stadt vermeldete am Samstagnachmittag, von städtischer Seite würden keine Veranstaltungen abgesagt. Veranstalter müssten demnach selbst entscheiden, ob ihr Event stattfindet, Besucher müssten in eigener Verantwortung entscheiden, ob sie die Veranstaltungen besuchen wollten.

Die Stadt Brühl gab hingegen am Samstag bekannt, dass zwei Veranstaltungen aufgrund von Coronafällen abgesagt würden. Dabei handelt es sich um eine Sportlerehrung im Sportlertreff des Brühler Turnvereins am Samstag sowie ein Konzert in der Kunst- und Musikschule der Stadt Brühl. Der Landrat des Rhein-Erft-Kreises hatte empfohlen, alle öffentlichen Veranstaltungen abzusagen, die zu Menschenansammlungen führen.

„Geocaching meets Beethoven" in Bad Godesberg

In und rund um die Stadthalle Bad Godesberg hat heute Vormittag die Veranstaltung „Geocaching meets Beethoven“ begonnen. Bereits kurz nach Einlass füllte sich die Stadthalle, es werden mehr als 1000 Teilnehmer erwartet. „Unsere Veranstaltung ist sehr gut besucht“, berichtet Jens Decke vom Vorstand des Vereins „Geocaching meets Beethoven“. Nur einige wenige Teilnehmende und Referenten hätten aufgrund des sich ausbreitenden Corona-Virus abgesagt, so Decke.

Coronavirus hat Folgen für den Sport in der Region

Das Coronavirus hat Folgen für den Sport in der Region. Die beiden Spiele des Handballvereins HSG Siebengebirge wurden abgesagt. Dabei handelt es sich um das Heimspiel gegen BTB Aachen sowie das Auswärtsspiel beim Stolberger SV. Grund dafür ist aber nicht der Coronafall in Bonn. Nach einer Entscheidung des Handballverbandes Mittelrhein sollen die Begegnungen als Vorsichtsmaßnahme hinsichtlich der Situation im Kreis Aachen auf einen späteren Termin verlegt werden. Alle weiteren Begegnungen des Wochenendes - heim wie auswärts - sollen nach aktuellem Stand wie geplant stattfinden. Die Absagen seien eine reine Vorsichtsmaßnahme.

Firmtag unter Hygieneauflagen

650 Firmlinge haben sich am Samstag im Kardinal-Frings-Gymnasium zum gemeinsamen Firmtag getroffen. Bei 20 Workshops und im Gespräch mit Weihbischof Ansgar Puff kamen Jugendliche aus Bornheim, Bonn, Euskirchen, Hennef, Lohmar, Much, Sankt Augustin, Siegburg und Windhagen zusammen. Auch hier überschatte der Corona Virus den Tag. „Wir sind uns der Ernsthaftigkeit bewusst, gerade auch weil wir hier hunderte Teilnehmer haben und auch eine große Verantwortung tragen“, sagte Organisatorin Daniela Ossowski.

Die Gruppen seien aber freiwillig angereist, so die Fachbereichsleitung. „Eine Gruppe mit zehn Leuten aus dem Westerwald hat wegen dem Virus abgesagt.“ Sie hätten Sorge gehabt, sich mit dem Virus anzustecken, hieß es. Auch ein Workshopleiter wollte nicht teilnehmen. „Nach Rücksprache mit den Geschäftsführern habe wir uns dann entschieden den Tag der Firmlinge trotzdem stattfinden zulassen“, erklärt Ossowski. „Wir haben die Medien und Behörden im Blick gehabt und beobachtet, wie sich die Lage entwickelt“, berichtet sie. Der Virus war schon zu Beginn der Veranstaltung ein Thema. „Heute haben wir vor dem Gottesdienst auf die Gefahren hingewiesen und den Teilnehmern Hygienemaßnahmen erklärt und sie gebeten sie einzuhalten.“

Zudem wurden in der Kirche auch die Hygienevorschriften ausgehangen. „Dazu gehört gründliches Hände waschen und dass wir uns einander nicht zu Nahe kommen.“ So wurde auch der Friedensgruß im Gottesdienst anstelle eines Handschlag mit einem sanften Zunicken praktiziert. „Wir haben die ,indische Begrüßungsform‘ hier eingeführt. Die Jugendlichen selbst, zeigten sich relativ entspannt. „Von den Jugendlichen hat auch noch keiner gefragt, ob man sich hier jetzt anstecken könnte“, so Ossowski.

Corona Thema beim Flashmob auf dem Münsterplatz

Auch beim „B9Flashed Flashmob“ auf dem Münsterplatz war zur Mittagszeit der Corona-Virus ein Thema. Susanne König, Leiterin des städtischen Kulturamtes, wies die Teilnehmer auf den bekannt gewordenen Corona-Fall in Bonn hin. Gab aber gleichzeigt Entwarnung: „Ich denke wir können ohne Probleme den Flashmob veranstalten, wir sind ja draußen an der Luft.“ Zur Vorsicht haben wir aber die Menschen über das Restrisiko von Massenveranstaltungen aufgeklärt.“ Die einberufene Kommission, die sich mit dem Virus befasst, hatte zuvor das Okay für den Flashmob gegeben. Die Nachricht vom ersten Vorfall in Bonn verbreitete sich schnell unter den Chorgruppen. Einschüchtern ließen sich die rund 100 Sänger aber nicht. Mit viel Freude wurde „Ode an die Freude“ angestimmt.

Weltweit werden zurzeit Großveranstaltungen abgesagt, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Zuletzt hatte am Samstagnachmittag Frankreich angekündigt, Veranstaltungen mit mehr als 5000 Menschen zu verbieten.