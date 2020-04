Wiederaufnahme für Abschlussklassen : Schulstart in Bussen und Bahnen kaum spürbar

Am Heinrich-Hertz-Europakolleg blieb der Bahnsteig am Donnerstagmorgen weitestgehend leer. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Seit diesem Donnerstag müssen rund 4200 Jugendliche in Bonn wieder zur Schule. Offenbar haben nur wenige von ihnen den ÖPNV genutzt. Die Stadt appelliert unterdessen an den Nahverkehr Rheinland, die Regionalbahn 48 zwischen Bonn und Köln wieder fahren zu lassen.

Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs für die Abschlussklassen hat sich am Donnerstagmorgen in den Bonner Bussen und Bahnen allenfalls geringfügig ausgewirkt. An größeren Bushaltestellen waren kleinere Schülergruppen zu beobachten, ebenso stiegen etwa an den Berufskollegs im Bonner Norden nur einzelne Schüler aus den Straßenbahnen.