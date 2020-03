28 bestätigte Fälle in Bonn : Stadt informiert bei PK über aktuellen Coronavirus-Stand

Oberbürgermeister Ashok Sridharan und der Krisenstab der Stadt Bonn bei einer Pressekonferenz vergangene Woche. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Auf inzwischen 28 ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Bonn angestiegen. Am Sonntagnachmittag informiert die Stadt über das weitere Vorgehen und gibt Informationen zur Betreuung in Kitas und Schulen.



28 bestätigte Coronavirus-Fälle verzeichnet die Stadt Bonn seit Samstagmittag und damit einen weiteren Anstieg. Einen enormen Andrang verzeichnete die Stadt am Samstag im neu eröffneten Coronavirus-Diagnostikzentrum an der Gotenstraße. Viele Bürger kamen auch ohne Termin. Untersucht wird dort aber nur, wenn zuvor der Hausarzt oder der ärztliche Bereitschaftsdienst einen Termin vereinbart hat.

Über die aktuelle Entwicklung zu dem neuartigen Virus in der Bundesstadt informiert die Stadtverwaltung am Sonntag ab 16 Uhr bei einer Pressekonferenz, die live im Netz übertragen wird, und zu der Zeit in diesem Artikel eingebunden wird.

Thema der Pressekonferenz wird auch die weitere Betreuung in Kindertagesstätten und Schulen sein. Ab Montag bleiben Schulen und Kitas in Bonn geschlossen.