Bestätigte Corona-Fälle : Stadt Bonn meldet infizierte Pfleger in zwei Seniorenheimen

In zwei Bonner Seniorenheimen gibt es Pflegemitarbeiter, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben. Foto: DPA

Bonn In Bonn ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle am Montag auf 268 angestiegen. In zwei Altenheimen in Bonn gibt es jeweils eine Pflegeperson, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hat.



Thema: Coronavirus Von Andreas Dyck

Die Stadt Bonn hat am Montag die aktuellen Zahlen der bestätigten Coronavirus-Infektionen bekanntgegeben. Demnach stieg die Fallzahl auf 268. Darunter befindet sich eine Pflegekraft eines Bonner Seniorenheims. In einer weiteren Bonner Einrichtung gibt es ebenfalls einen bestätigten Fall einer in Köln wohnhaften Pflegeperson.

In Bonn befinden sich zurzeit 747 Menschen offiziell in Quarantäne. 23 Menschen, die sich mit dem Virus infiziert hatten, gelten inzwischen wieder als genesen.