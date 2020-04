BTHVN 2020 : Beethoven-Jubiläum in Bonn wegen Corona verlängert

Beethoven-Jubiläum in Bonn wegen Corona verlängert

Bonn Das Beethoven-Jubiläum „BTHVN 2020“ endet erst im September 2021. Das Festjahr wird aufgrund der Corona-Pandemie verlängert.

Das Beethoven-Jubiläum „BTHVN 2020“ endet erst im September 2021. Wegen der Corona-Pandemie habe der Aufsichtsrat des Beethoven Jubiläums entschlossen, die Feierlichkeiten zu Ehren von Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag weiter zu führen, erklärte die Beethoven Jubiläums GmbH am Freitag in Bonn. Beethovens 250. Tauftag, der 17. Dezember 2020, solle nun nicht das Finale, sondern einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten zu Ehren des in Bonn geborenen Komponisten werden.