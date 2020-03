Auswirkungen des Coronavirus : Diese Veranstaltungen in Bonn und der Region sind abgesagt

Diese Veranstaltungen in Bonn und der Region sind abgesagt

In Bonn und der Region wurden erste Veranstaltungen wegen des Coronavirus abgesagt - auch im WCCB. (Symbolfoto). Foto: Volker Lannert

Bonn Nicht nur Großveranstaltungen wie Bundesligaspiele werden wegen des Coronavirus abgesagt, sondern auch kleinere Events. Wir haben eine Übersicht, welche Veranstaltungen in Bonn und der Region nicht stattfinden werden.

Wegen des Coronavirus hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Empfehlung gegeben, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. Fällt ein Event aus, muss der Veranstalter in der Regel den Ticketpreis erstatten. Auch in Bonn und in der Region wurde zur Vorsicht bereits erste Maßnahmen getroffen. Eine Übersicht.