37 bestätigte Fälle in Bonn : „Wir sind in einer Situation, wie wir sie noch nie erlebt haben“

Oberbürgermeister Ashok Sridharan und die Bonner Stadtverwaltung bei der Pressekonferenz am Sonntag. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Auf inzwischen 37 ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Bonn angestiegen. Kinder sollen auch ab Montag unter bestimmten Voraussetzungen in den städtischen Kitas und Schulen weiter betreut werden. Die SWB passen derweil ihren Fahrplan an.

37 bestätigte Coronavirus-Fälle verzeichnet die Stadt Bonn seit Sonntagnachmittag und damit einen weiteren Anstieg. Wie Susanne Engels, Vize-Chefin des Gesundheitsamts mitteilte, ist keiner der Patienten bisher schwer erkrankt. Demgegenüber gebe es 529 Influenzafälle, von denen viele schwer erkrankt seien und intensivmedizinsch betreut werden müssten.

Andrang verzeichnete die Stadt am Samstag im neu eröffneten Coronavirus-Diagnostikzentrum an der Gotenstraße. Viele Bürger kamen auch ohne Termin. Untersucht wird dort aber nur, wenn zuvor der Hausarzt oder der ärztliche Bereitschaftsdienst einen Termin vereinbart hat.

Wie Oberbürgermeister Ashok Sridharan am Sonntagnachmittag bei einer Pressekonferenz im Alten Rathaus sagte, werden die städtischen Kindertagesstädten auch ab Montag weiter geöffnet sein. Betreut werden dort allerdings nur Kinder von Alleinerziehenden, oder deren Eltern beide sogenannte Schlüsselpersonen sind. Das heißt: Sie arbeiten in Berufen, die etwa für Sicherheit und Ordnung oder Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens zuständig sind. Für Kinder, die nicht betreut werden können, sollen Beiträge zurückerstattet werden, so Sridharan.

Während Eltern am Montag und Dienstag noch nach eigenem Gewissen entscheiden können, ob sie in den entsprechenden Berufsgruppen tätig sind, ab Mittwoch soll eine Bestätigung des Arbeitgebers von Nöten sein. Auch Schulkinder der genannten Gruppe werden weiter betreut.

Geschäfte bleiben geöffnet

Einen Appell richtete das Bonner Stadtoberhaupt an alle Arbeitgeber, die er bittet, möglichst flexibel mit Arbeitszeitevorschriften umzugehen. Sridharan: „Wir sind alle miteinander in einer besonderen Situation, wie wir sie noch nie erlebt haben.“

Kneipen, Restaurants wie auch Geschäfte sollen in Bonn vorerst weiter geöffnet sein. „Da müssen wir die weitere Entwicklung abwarten“, so der Bonner OB. Geschlossen werden hingegen auch alle Bäder. Sridharan kündigte zudem an, angesichts der abgesagten Veranstaltungen in städtischen verpachteten Veranstaltungsgebäuden wie Brückenforum und Bad Godesberger Stadthalle auf die Pachtzahlung vorerst zu verzichten.

Mit Blick auf die Hofgartenkonzerte, bei denen unter anderem Robbie Williams auftreten soll, äußerte sich Sridharan kritisch. So lange der Erlass der Landesregierung gelte, dass nicht mehr als 1000 Zuschauer zu einer Veranstaltung kommen dürfen, könnten diese Veranstaltungen nicht stattfinden. Er sehe derzeit nicht, dass der Erlass bis dahin zurückgezogen werde.

Der Bonner OB appellierte außerdem an alle Bonner, auf Hamsterkäufe zu verzichten. Das sei nicht nötig, es gebe keinen Anlass zur Sorge, dass die Versorgung der Geschäfte nicht aufrechterhalten werden könne.

Wird die Kommunalwahl verschoben?

Auswirkungen hat das Coronavirus auch auf die Politik in Bonn. Die Stadt will aus Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus vorerst bis 19. April keine Gremien des Stadtrates stattfinden lassen. Das betrifft auch die Stadtratssitzung selbst, die für den 26. März vorgesehen war. Das hat Oberbürgermeister Ashok Sridharan soeben den Kommunalpolitikern per Ratsnewsletter mitgeteilt. Dringende Entscheidungen sollen per Eilbeschlüsse gefasst werden.

Von der Absage sind auch die regelmäßigen Montagssitzungen der Ratsfraktion betroffen. Damit hat das Coronavirus inzwischen auch einen Teil der Kommunalpolitik lahmgelegt. Aufgrund der zahlreichen Absagen von diversen Partei- und Wahlkampfveranstaltungen wird mittlerweile auch schon über eine mögliche Verschiebung des Termins für die Kommunalwahl in NRW nachgedacht, erfuhr der GA von Insidern.

Die Wahl der Kommunalpolitiker Mandatsträger und der Oberbürgermeister beziehungsweise Oberbürgermeisterinnen ist bislang am 13. September vorgesehen.

SWB dünnen Fahrplan aus

Die Stadtwerke Bonn wollen dem Handeln anderer Verkehrsbetriebe folgen und dünnen ab Mittwoch ebenfalls ihre Fahrpläne aus. Das haben Oberbürgermeister Ashok Srdharan und Stadtdirektor Wolfgang Fuchs soeben auf einer Pressekonferenz des städtischen Krisenstabs im Alten Rathaus mitgeteilt. Busse und Bahnen fahren demnach nach dem Ferienfahrplan.