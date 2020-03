259 Infektionen : 13 Bonner nach Coronavirus-Infektion wieder genesen

Bonn In Bonn gibt es weitere Menschen, die nach einer Coronavirus-Infektion als genesen gelten. Die Stadt zählt mittlerweile 13 solcher Fälle. Dagegen steht die Zahl von aktuell 259 Infektionen im Stadtgebiet.

13 Bonner sind nach ihrer Coronavirus-Infektion wieder genesen. Dies teilte die Stadt am Sonntag in einer Pressemitteilung mit. Dagegen gibt es bis Sonntagmorgen, 10 Uhr, insgesamt 259 Infektionen mit dem Coronavirus bei Bonnern. 770 Menschen befindet sich in Quarantäne.