Neuerkrankte in Bonn, Siegburg, Much und Alfter : Fünf weitere Coronavirus-Fälle in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis

Symbolbild. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bonn/Siegburg Die Zahl der mit dem Cononavirus infizierten Menschen steigt auch in Bonn und der Region. Die Stadt Bonn meldet zwei neue Fälle, im Rhein-Sieg-Kreis sind drei weitere Personen positiv auf SARS Cov2 getestet worden.

Die Zahl der mit dem Coronavirus-Infizierten ist in Bonn auf vier angestiegen. Wie die Stadt am Sonntagnachmittag mitteilte, wurden am Wochenende zwei weitere Fälle registriert.

Demnach wurde die Mutter einer Familie positiv getestet, der Vater wegen einer Vorerkrankung stationär im Krankenhaus aufgenommen. Bei ihm wurden wie auch beim Sohn Abstriche genommen, deren Ergebnisse noch ausstehen. Alle Familienmitglieder sind in häuslicher Quarantäne, beruflich gebe es nur eine kleine Umgebung.

Auch ein Reiserückkehrer aus Südtirol wurde am Samstag positiv getestet. Da er noch Urlaub hat, gebe es keine beruflichen Kontakte. Seine Lebensgefährtin befindet sich ebenfalls in häuslicher Quarantäne.

Am Freitag teilte die Bonn International School mit, dass eine 13 Jahre alte Schülerin der Schule sich mit SARS Cov2 angesteckt hatte. Die Stadt bestätigte dies am Samstag. Von den Schülerinnen und Schülern der Bonn International School zeigt bisher aber niemand neue Symptome, hieß es am Sonntag. Zehn Familien wurden allerdings noch nicht erreicht.

Drei neue Erkrankungen im Rhein-Sieg-Kreis

Im Rhein-Sieg-Kreis gibt es zudem drei weitere Coronavirus-Fälle. Wie die Kreisverwaltung in Siegburg am Sonntagmittag mitteilte, stammen die Erkrankten aus Alfter, Much und Siegburg.

Das Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-Kreises sei derzeit dabei, die Kontaktpersonen zu ermitteln, hieß es. Die Bürgermeister der entsprechenden Kommunen seien informiert. Wie und wo sich die Erkrankten angesteckt haben, teilte der Kreis bisher nicht mit.

Nun fünf Coronavirus-Fälle im Rhein-Sieg-Kreis

Damit gibt es nun insgesamt fünf bestätigte Erkrankungen mit dem neuartigen Coronavirus. 50 Personen befinden sich aktuell unter Quarantäne, da sie möglicherweise Kontakt zu bereits Infizierten hatten.

Die beiden ersten Infizierten im Rhein-Sieg-Kreis stammen aus Königswinter und Bornheim. Ein Königswinterer Familienvater soll sich bei seiner Bonner Arbeitsstelle angesteckt haben. Sein unmittelbarer Kollege aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Bornheimerin, die sich mit dem Coronavirus infiziert hat, soll sich bei einem Seminar in Düsseldorf bei einer Frau angesteckt haben, die Kontakte in den Kreis Heinsberg hatte.

Für Bürger, die möglicherweise Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten, gibt der Kreis folgende Hinweise:

Kontaktpersonen der Kategorie 1 sind nach der Falldefinition des Robert-Koch-Instituts Personen, die engen Kontakt (mehr als 15 Minuten von Angesicht zu Angesicht) zu einer positiv getesteten Person hatten und keine Krankheitssymptome zeigen. „Wenn das auf Sie zutrifft, bleiben Sie bitte zuhause und melden Sie sich am nächsten Werktag entweder- bei Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt (nach vorheriger telefonischer Absprache) oder - beim Gesundheitsamt des Rhein-Sieg-Kreises per Mail an coronavirus@rhein-sieg-kreis.de unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Kontaktdaten oder beim Bürgertelefon des Rhein-Sieg-Kreises (täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr unter der Rufnummer 02241/ 13-3333 erreichbar).

Kontaktpersonen der Kategorie 2 sind Personen, die keinen engen Kontakt (weniger als 15 Minuten) zu einer positiv getesteten Person hatten und keine Krankheitssymptome zeigen. „Wenn das auf Sie zutrifft, bleiben Sie bitte zuhause und melden Sie sich am nächsten Werktag bei Ihrer Hausärztin oder Ihrem Hausarzt (nach vorheriger telefonischer Absprache).“