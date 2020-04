Corona-Tagebuch von Margie Kinsky : „Das Virus macht an keiner Grenze halt“

Bonn Die Bonner Kabarettistin Margie Kinski vermisst das Gespräch mit Menschen während der Corona-Krise. Doch sie sieht auch positives: Entschleunigung und Zeit zum Aufräumen.

In dieser Serie fragen wir Bonnerinnen und Bonner wie es ihnen in der Corona-Krise so ergeht. Margie Kinsky ist 61 Jahre alt, verheiratet und arbeitet als Schauspielerin und Kabarettistin. Sie lebt in Endenich.