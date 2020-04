Bußgelder bis zu 150 Euro : So reagieren Bonn und die Region auf Verstöße der Maskenpflicht

Die Maskenpflicht wird mehrheitlich befolgt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn/Region Die Maskenpflicht gilt - auch in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Wer sich der Anordnung widersetzt, muss unter Umständen mit einem Bußgeld rechnen. Wie gehen die Ordnungskräfte der Städte mit den Maßnahmen um?



Seit dem 27. April gilt in NRW eine landesweite Maskenpflicht im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Krise. Wer in Bussen und Bahnen unterwegs ist oder einkaufen geht, muss dabei eine Maske tragen. Doch wie reagieren Bonn und die Kommunen in der Region, wenn gegen diese Maßnahme verstoßen wird? Und kommt das oft vor?

Generell wird überall durch das Ordnungsamt kontrolliert, ob die Maskenpflicht eingehalten wird. Dies passiere auf den regulären Rundgängen, die wegen der derzeitigen Situation durchgeführt würden. In Bonn, so heißt es von der Stadt, halten sich die Menschen an diese Maskenpflicht. Bisher werde kein Bußgeld bei etwaigen Verstößen erhoben.

Ähnlich ist die Situation im Rhein-Sieg-Kreis. Die Stadt Siegburg zeigt sich ebenfalls zufrieden. Auf GA-Anfrage teilte ein Sprecher mit, dass es eine große Akzeptanz seitens der Bevölkerung gebe und das Ordnungsamt bisher nur wenige Verstöße geahndet habe. Diese gingen auf Unwissenheit und Fahrlässigkeit zurück. Die meisten Personen ohne Maske hätten sich nach einer kurzen Aufklärung einsichtig gezeigt.

Auch in Sankt Augustin habe es bisher nur wenige Verstöße gegeben, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Dort und in Troisdorf sind neben dem Ordnungsamt auch die Geschäftsinhaber dazu angehalten, auf die Einhaltung der Maskenpflicht zu achten. Die Inhaber des Hausrechts dürfen Personen ohne Maske den Zutritt zu ihren Geschäften untersagen. Das gelte auch für Busfahrer und ihre Fahrzeuge. Strafen gebe es bisher noch nicht. Das könne sich allerdings zu einem späteren Zeitpunkt ändern. Auch in Alfter wird nach jetzigem Stand durch das Ordnungsamt kontrolliert. Die Stadtverwaltung in Hennef beobachte zwar kaum Verstöße gegen die Maskenpflicht an sich, allerdings die Fehlannahme, dass der Mindestabstand mit getragenem Mund- und Nasenschutz nicht mehr gelten würde.

In Bad Honnef kontrolliere das Ordnungsamt nach Aussage der Stadt zudem die Verantwortlichen in Verkaufsstellen und Betrieben, ob sie Menschen ohne Maske der Örtlichkeit verweisen. Da sich seit Beginn der Maskenpflicht ein durchweg positives Bild zeige, sei es noch zu keinen Verstößen gekommen, die ein Bußgeld mit sich zögen. Das wäre aber dann möglich, wenn sich einer ausgesprochenen Aufforderung zum Aufsetzen einer Maske widersetzt würde. Bis zu 25.000 Euro kann das nach der CoronaSchVO kosten. Rheinbach spricht bei „besonders uneinsichtigen“ Personen von Bußgeldern bis zu 250 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 500 Euro. Dazu sei es bislang allerdings nicht gekommen.

Bei mündlichen Verwarnungen bleibt es bisher auch in Leverkusen und Euskirchen. Zunächst soll die Entwicklung dieser Woche abgewartet werden, heißt es auf GA-Anfrage aus Leverkusen, um über ein eventuelles Bußgeld zu entscheiden. Nach jetzigem Stand sehe es so aus, als würden sich die überwiegende Mehrheit an die Maskenpflicht halten. Es wurden zwar bereits mehrere Personen verwarnt, „allerdings nicht überproportional viele“.

In Köln hingegen ist die Lage bereits verschärfter. Dort hatten die Bürger zwei Tage Gewöhnungsfrist, bis ab diesem Mittwoch Bußgelder in Höhe von 150 Euro verteilt werden dürfen. In der Domstadt kontrolliert das Ordnungsamt an öffentlichen Plätzen, im Einzelhandel und punktuell auch im Öffentlichen Nahverkehr, ob die Maskenpflicht eingehalten wird. Inge Schürmann von der Pressestelle der Stadt Köln zeigt sich allerdings zufrieden: „Wir haben bisher eine sehr gute Quote. In Köln setzen wir auf soziale Kontrolle.“ Stichprobenartige Bestreifungen in den Fahrzeugen hätten ergeben, dass sich rund 90 Prozent der Gäste an die Pflicht hielten. In Geschäften und auf Wochenmärkten ist es die „überwiegende Mehrheit“.