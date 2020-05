Einhaltung von Corona-Maßnahmen : Stadt kontrolliert Friseure in Bonn

Bonn Das Ordnungsamt der Stadt Bonn kontrolliert, ob sich die Friseure an die Hygienebestimmungen halten. Bisher musste jedoch noch kein Bußgeldverfahren eingeleitet werden.

Dass sich nicht jeder der Friseure an die Bestimmungen halte, kann Robert Fuhs, Obermeister der Friseur-Innung Bonn/Rhein Sieg, bestätigen. „Wir sind in ganz Bonn und in Rhein-Sieg angeschrieben worden“, sagt er. Dabei habe es Hinweise auf Missachtung der Hygieneregeln gegeben. „Wir danken den Ordnungsbehörden, dass sie so mit dem Handwerk zusammenarbeiten“, sagt er. Die überwiegende Zahl der Friseure halte sich an die Schutzbestimmungen.