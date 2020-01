Clemens Platzköster : Neuer Direktor fängt am Uniklinikum in Bonn an

Neuer Direktor fängt am Uniklinikum in Bonn an

Bonn Clemens Platzköster übernimmt zum 1. Februar die Geschäfte auf dem Venusberg. Die Bestellung von Dorothee Dzwonnek als Geschäftsführerin hatte im vergangenen Jahr das Wissenschaftsministerium beanstandet.

Das Bonner Universitätsklinikum (UKB) hat ab dem 1. Februar einen neuen Kaufmännischen Direktor: Der diplomierte Gesundheitsökonom Clemens Platzköster hat seinen Arbeitsvertrag nach der Wahl des Aufsichtsrats mittlerweile unterschrieben, teilte das UKB mit. Der 51 Jahre alte Platzköster rückt damit in den fünfköpfigen Vorstand des Klinikums auf, dem darüber hinaus Pflegedirektor Alexander Pröbstl, der Stellvertretende Ärztliche Direktor, Jörg C. Kalff, der Dekan der Medizinischen Fakultät, Bernd Weber, und der Vorstandsvorsitzende und Ärztliche Direktor, Wolfgang Holzgreve, angehören.

Platzköster hat seinen beruflichen Werdegang mit einer Ausbildung zum Krankenpfleger begonnen und nach dem Studium der Gesundheitsökonomie an der Hochschule Niederrhein in der freien Gesundheitswirtschaft in leitender Position gearbeitet. In der Zeit habe er Erfahrungen im Finanzwesen, dem Controlling, in der Personalführung und dem Bereich Krankenhausorganisation sammeln können, teilte das UKB mit.