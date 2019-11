Ausstellung im Kult 41 : Anstehen für günstige Kunst bei der Cheap Art in Bonn

Bonn Bei der Ausstellung Cheap Art sollen Kunstwerke für jeden erschwinglich sein. Die Bonner nehmen lange Warteschlagen in Kauf, denn Kunstwerke gibt es bereits ab zehn Euro.

Er ist einer der Gründe für den Ansturm. Denn bei der Cheap Art ist der Name Programm, hier wird Kunst zu günstigen Preisen verkauft. Im Kult 41 beginnen sie bei zehn Euro, nichts kostet mehr als hundert, nebenan in der Fabrik 45 liegt die Obergrenze bei tausend Euro. Und alles ist bunt, die Künstler, die Kunstwerke, die Käufer. Die Künstler sind lokal oder international, der Bonner Street-Artist „1zwo2“ stellt hier ebenso aus wie das niederländische Künstlerpaar „Pipsqueak was here“. Gemälde von grimmigen Hühnern hängen neben pinken Stickereien, die Schönheitsideale infrage stellen. Unter den Besuchern sind Teenager und Senioren, Familien und Drag Queens. Wer ein Werk kaufen möchte, meldet sich bei den Helfern in jedem Raum. Sie tragen Jacken, die von Hand mit „Cheap Art“ beschrieben sind und Klemmbretter, auf deren Rückseite der Schriftzug aus Papier ausgeschnitten klebt. Alles sieht ein wenig provisorisch aus, und das mit Absicht: Der Look senkt Berührungsängste. Der Kopf hinter dem Konzept heißt Jens Mohr. Er ist selbst Künstler und hat die Cheap Art vor genau zwanzig Jahren ins Leben gerufen, um sich und seinen Kollegen eine Plattform zu bieten. „Ich habe selbst erlebt, wie schwierig es ist, als junger Künstler ausgestellt zu werden“, erzählt er. Außerdem ist ihm wichtig, junge Menschen an den Reiz echter Kunst heranzuführen: „Wer in jungen Jahren schon ein Original an der Wand hat, wird später nicht im Möbelhaus Kunst kaufen.“