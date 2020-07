Polizei im Einsatz : Chaotische Zustände: Hunderte Fans strömen zur Imbiss-Eröffnung von Xatar in Bonn

In der Bonner Innenstadt eröffnet zur Stunde der Rapper Xatar einen eigenen Döner-Imbiss. Jedoch sind viel zu viele Fans zur Eröffnung gekommen, so dass die Corona-Schutzbedingungen nicht eingehalten werden können. Die Polizei hat Mühe, die Menschansammlung zu beenden.

Mit so einem riesigen Ansturm hatten die Behörden und auch Rapper Xatar selbst wohl nicht gerechnet: Zur Eröffnung seines ersten Döner-Imbiss sind die Fans in Scharen gekommen und sorgen aktuell für tumulthafte Zustände in der Stockenstraße in der Bonner Innenstadt.