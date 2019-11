Kreisparteitage der CDU und FDP : CDU kürt Sridharan erneut zum Oberbürgermeister-Kandidaten

Bonn Die Bonner CDU hat soeben auf ihrem Kreisparteitag im Maritim-Hotel Oberbürgermeister Ashok Sridharan erneut als Kandidaten für das OB-Amt bei der Kommunalwahl 2020 nominiert .

Vor seiner Wahl hatte Sridharan eine durchweg positive Bilanz seiner bisherigen Arbeit gezogen. Er nannte unter anderem die Neuansiedlung von neun UN-Organisationen in den letzten vier Jahren in Bonn als einen großen Erfolg. Auf der Negativseite sieht er den bei der Sanierung der Beethovenhalle aus dem Ruder gelaufenen Kosten- und Zeitplan sowie die immer noch ungelöste Bäderfrage.

An diesem Samstag tagen auch die Liberalen, um ihre Kandidaten für den Stadtrat aufzustellen. Dabei erzielte FDP-Ratsfraktionschef bei der Kandidatenkür im Clara-Schumann-Gymnasium als Spitzenkandidat ein Ergebnis von 93,5 Prozent. Einen OB-Kandidaten wird die FDP an diesem Samstag nicht nominieren. Bislang ist, wie berichtet, noch unklar, ob die Liberalen überhaupt mit einem eigenen OB-Kandidaten in den Kommunalwahlkampf ziehen oder ob sie Sridharan unterstützen wollen.