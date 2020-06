Verkehrsführung in Bonn : CDU-Fraktion plant Kehrtwende beim Cityring

Bonn Die CDU-Ratsfraktion in Bonn will beim Cityring umsteuern: Autofahrer sollen wieder den Hauptbahnhof sowohl von der Kaiserstraße als auch durch die Wesselstraße anfahren können. Die Fraktion sammelt jetzt Stimmen für eine Mehrheit im Rat.

■ Innerhalb der CDU, sagt deren verkehrspolitischer Sprecher Bert Moll, sei in den vergangenen Wochen die Erkenntnis gereift, dass die Sperrung am Busbahnhof dauerhaft nicht vertretbar sei. Moll begründet dies damit, dass sich die Autofahrer dann eben andere Strecken suchten, wodurch sich unter Gesichtspunkten von Verkehrspolitik und Umweltschutz keine Vorteile ergäben. Busse und Bahnen würden nach der Corona-Krise mutmaßlich eher teurer als billiger werden; und auch die Daten der Verkehrszählungen während der Projektphase ließen seiner Fraktion die Wiederöffnung als praktikabel erscheinen. Und nicht zuletzt habe die Testphase ja auch dazu dienen sollen, die Resonanz abzuwarten. Die Kritik aus der Bürgerschaft ist laut Moll vielstimmig gewesen. Nun will die Union also mit einem entsprechenden Ergänzungsantrag aufwarten, wenn es am 18. Juni im Stadtrat um die Fahrradspur auf der Rathausgasse geht. Über die Folgen auf die Atmosphäre mit dem Noch-Koalitionspartner von den Grünen macht er sich keine Gedanken: „Die haben sich entgegen der Absprache dem SPD-Antrag angeschlossen, die Wesselstraße zu schließen“, so Moll. Mit Unterstützung aus den Reihen der Grünen, schätzt er, sei bei der Revision des Beschlusses wohl eher nicht zu rechnen.