Verkehrsführung in Bonn : Busspur am Hauptbahnhof soll im November kommen

Foto: MLH/Horst Müller Am Hauptbahnhof soll eine Busspur eingerichtet werden. (Archivfoto).

Bonn Am Hauptbahnhof in Bonn soll noch im nächsten Monat eine Busspur in Richtung Norden eingerichtet werden. Diese ist Bestandteil der alten Vorplanung zur dortigen Verkehrsführung. Die Verwaltung drängt auf eine Entscheidung.

Zwischen Südunterführung und Poststraße will die Stadtverwaltung schon im November eine Busspur in Fahrtrichtung Norden einrichten. Eine Beschlussvorlage soll im Verkehrsausschuss und der Bonner Bezirksvertretung vorberaten werden. Am 7. November soll der Stadtrat der Beschlussvorlage zustimmen.

Die Busspur ist Bestandteil der alten Vorplanung zur Verkehrsführung vor dem Hauptbahnhof, die auch den Endausbau der Straßenbahnhaltestelle umfasst. Zugleich plant die Verwaltung, in der Maximilianstraße zwischen Wesselstraße und der Straße Am Hauptbahnhof, eine Radspur zu markieren.