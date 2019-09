Busse und Bahnen : Verspätungen und Ausfälle in Bonn nehmen zu

Info

Die Stadt Bonn nimmt als eine von fünf Städten am vom Bund für zwei Jahre geförderten Programm Lead City teil. Erprobt werden sollen schnelle Maßnahmen, um Alternativen zum Auto zu stärken.

Knapp 20 Millionen Euro fließen in Taktverdichtungen und geänderte Linienführungen, um das Nahverkehrsangebot in Stadt und Kreis zu verbessern. Zum 26. August ist der neue Fahrplan in Kraft getreten.