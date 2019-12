Verkehrskonzept unzureichend : Erheblich mehr Autoverkehr im Bundesviertel befürchtet

Bonn Droht durch den Ausbau des Bundesviertels ein Verkehrschaos? Ein Gutachten geht von 11.500 zusätzlichen Autofahrten aus, wenn das Viertel wie geplant nachverdichtet wird.

Ein Verkehrsgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass es bei einer Umsetzung des Rahmenplans Bundesviertel zu erheblich mehr Autoverkehr kommen wird, wenn alternative Verkehrsträger wie der öffentliche Nahverkehr und das Rad nicht deutlich gestärkt werden. Das Büro VSU mit Sitz in Herzogenrath prognostiziert knapp 60.000 Pkw-Fahrten mehr am Tag für das Jahr 2030, wenn die im Rahmenplan vorgeschlagene Nachverdichtung erfolgen würde.

Mehr Verkehr auf der Südbrücke

Die stärkste Zunahme des Verkehrs erwarten die Gutachter mit 15.000 zusätzlichen Fahrten auf der Südbrücke. Erhebliche Zuwächse hätten auch die Bundesstraße 9, die Reuterstraße, die Hausdorffstraße und Ausweichrouten in den Ortsteilen Kessenich, Dottendorf, Poppelsdorf, Südstadt und Bad Godesberg zu verzeichnen. VSU sieht allerdings schon gegenwärtig Überlastungen: „In den Spitzenstunden sind die Zubringerstraßen hoch ausgelastet, erhebliche Reisezeitverlängerungen durch Staus liegen regelmäßig vor“, heißt es im Gutachten.

Zu beiden Projekten liegen bislang allerdings nur Machbarkeitsstudien vor (die zur Seilbahn fertigte VSU an). Eine Umsetzung bis 2030 ist zumindest fraglich. Bussonderspuren und mehr barrierefreie Haltestellen brächten laut Gutachten Entlastung und der Ausbau von Fußgängerwegen sowie eine konsequente Parkraumbewirtschaftung, um Angestellte zum Umstieg vom Auto zu bewegen. Der Ausbau von Straßen sei praktisch nicht mehr möglich.

Verkehrssituation wird sich verschlechtern

Das von Cityförster vorgeschlagene Park&Ride-Konzept mit Pkw-Abstellanlagen für 6000 Autos außerhalb der Stadt könnte von den 58.500 zusätzlichen Fahrten 13.000 auffangen. Zusätzliche Kapazitäten in Bussen und Bahnen wie sie auch durch Taktverdichtungen auf der Stadtbahnlinie 66 ab 2023 vorgesehen sind, könnten 10.000 Fahrten sparen, Mobilitätskonzepte mit kurzen Wegen und Duschkabinen am Arbeitsplatz schafften eine Entlastung von 6000 Fahrten, der Ausbau zum Radnetz 15 000 Fahrten, durch den Bau von Wohnungen entfielen 3000 Fahrten. 11.500 Zusatzfahrten von Autos blieben aber unterm Strich übrig. Die Verkehrssituation würde sich nach Ansicht des VSU „weiter verschlechtern“.

Eine zusätzliche Steuerungsmöglichkeit der Autoverkehre würde sich durch eine zeitliche Streckung der Arbeitszeiten vonseiten der Unternehmen erreichen lassen und die Bündelung vorhandener Tiefgaragenstellplätze. Der Verkehrsclub Bonn/Rhein-Sieg (VCD) sieht die Studie von VSU an vielen Stellen kritisch. Karl-Heinz Rochlitz vom VCD hält es zwar für richtig, statt neuer Parkplätze im Arbeitsviertel Parkplätze vor den Toren der Stadt mit Anbindung an der Nahverkehr zu bauen (Regio-Hubs). Einen von VSU erwähnten Zehn-Minuten-Takt für eine bis Mehlem verlängerte S23 hält er allerdings für „illusorisch“, weil der Knotenpunkt am Bonner Hauptbahnhof das nicht leisten könne. Von einem bestehenden Radwegenetz, wie es VSU benennt, könne keine Rede sein. Die Stadt plane die Seilbahn als eher kleine Bahn mit einem Seil pro Richtung. „Das ist nicht ambitioniert genug“, sagte Rochlitz.