Nach Diebstahl im Dienstleistungszentrum : Rechnungsprüfer nehmen Bonner Bürgeramt unter die Lupe

Bonn Nach einem Diebstahl haben Rechnungsprüfer das Bürgeramt im Rathaus unter die Lupe genommen und schwere Sicherheitsmängel festgestellt. So gibt es zum Beispiel keine Zugangskontrolle zum Tresor.

Ein Fehlbetrag von 330 Euro brachte es ans Tageslicht: Um die Sicherheit des Bargeldes und der Dokumente bei den Bonner Bürgerdiensten ist es offensichtlich gar nicht gut bestellt. Das ist das Fazit eines vertraulichen Berichts des städtischen Rechnungsprüfungsamtes (RPA), der dem GA vorliegt. Der Bericht war am Mittwochabend Thema in nichtöffentlicher Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses.

Das Ergebnis hat auch die Mitglieder des RPA-Ausschusses auf den Plan gerufen. Allerdings wollte sich mit Verweis auf die Vertraulichkeit des Berichts am Dienstag vor der Sitzung noch niemand öffentlich dazu äußern. Ein Ratsmitglied sagte nur so viel: „Wir haben viele Fragen. Die Fehlsumme ist zwar eher ein Bagatellbetrag. Aber dass offensichtlich ein ziemlich laxer Zugang zu den Bareinnahmen und Dokumenten bestand oder sogar noch besteht, das ist überhaupt nicht hinnehmbar.“

Laut RPA-Bericht sind von mehr als 440 Beschäftigten bei den Bürgerdiensten etwa 140 mit Kassier- und Abrechnungsaufgaben betraut. Das heißt: Sie haben Zugriff auf Barmittel – im Wesentlichen sind das die Gebühren, die die Antragsteller für die verschiedenen Anliegen an Ort und Stelle zumeist bar entrichten müssen – sowie auf teils sensible Dokumente und Daten. Die Prüfer weiter: Gegenwärtig erfüllten diese Mitarbeiter ihre Aufgaben aufgrund von fehlenden oder veralteten Regelungen oft nach „eigenem Ermessen“.

Hinzu kämen die nicht mehr zeitgemäßen infrastrukturellen Sicherheitslösungen. So entspreche der Tresorraum, in dem die Geldbeträge und Dokumente gelagert würden, längst nicht mehr den heutigen notwendigen Standards und Anforderungen an die Sicherheit. Zudem gebe es keine schriftlichen Regelungen zur Nutzung des Raumes: So hätte eine hohe Zahl von Mitarbeitern während der Arbeitszeit die Möglichkeit, aufgrund fehlender Zugangskontrollen zum Tresorraum unbemerkt Zahlungsmittel und Dokumente an sich zunehmen.“