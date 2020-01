22-Jähriger wegen versuchten Mordes angeklagt : Brutale Attacken auf wildfremde Opfer in Beuel bald vor Gericht

Am Rheinufer nahe der Königsheimer Straße wurde am Montag, 12. August, ein Mann mit einem Messer verletzt. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Vor dem Bonner Schwurgericht muss sich demnächst ein 22-Jähriger wegen versuchten Mordes verantworten. Er soll im August versucht haben, zwei ihm wildfremden Menschen von hinten mit einem Messer die Kehle aufzuschlitzen.

Nach zwei unheimlichen Attacken auf zufällig ausgesuchte Opfer muss sich ein 22-Jähriger demnächst wegen versuchten Mordes vor dem Bonner Schwurgericht verantworten. Das teilte ein Gerichtssprecher am Donnerstag mit. Der Angeklagte soll im August 2019 versucht haben, einem Gast eines Schnellrestaurants am Konrad-Adenauer-Platz in Beuel von hinten mit einem Messer die Kehle aufzuschlitzen. Das Opfer, das gerade draußen auf seine Bestellung gewartet habe, habe sich in diesem Moment umgedreht. Der Mann erlitt einen langen Schnitt über die Wange.