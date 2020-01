Brand mit einem Schwerverletzten : Tatverdächtiger nach Brand in Auerberg freigelassen

Die Feuerwehr beim Einsatz in Auerberg. Foto: Feuerwehr Bonn

Bonn Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Brüsseler Straße in Bonn-Auerberg hat die Polizei einen Tatverdächtigen nach dessen Festnahme wieder freigelassen. Der dringende Tatverdacht habe sich nicht bestätigt. Der Wohnungsinhaber war bei dem Brand schwer verletzt worden.

Nach der Festnahme eines 31-Jährigen, der nach einem Brand in Bonn-Auerberg der Brandstiftung verdächtigt wurde, ist der Mann nach Angaben der Polizei wieder auf freiem Fuß. Der dringende Tatverdacht gegen ihn habe sich nicht erhärtet, teilte Polizeisprecher Robert Scholten mit. Der Mann hatte sich nach Polizeiangaben zum Zeitpunkt der Festnahme verdächtig verhalten. Die Ermittlungen zu dem Brand dauern an. Laut Polizei könnte möglicherweise fahrlässige Brandstiftung zum dem Feuer geführt haben.

Gegen den 31-Jährigen war zunächst wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt worden. In der Nacht zu Freitag war gegen 1.50 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brüsseler Straße ein Feuer ausgebrochen. Nach GA-Informationen wohnt dort ein 37-Jähriger. Er soll noch versucht haben, das Feuer zu löschen, wurde dabei aber schwer verletzt. Bei dem zunächst Festgenommenen soll es sich um einen Bekannten des 37-Jährigen handeln.