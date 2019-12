Schüsse am Poppelsdorfer Schloss : Universität Bonn jagt Kaninchen im Botanischen Garten

Schüsse am Poppelsdorfer Schloss

Bonn Die Kaninchenpopulation im Botanischen Garten am Poppelsdorfer Schloss ist zu groß. Deshalb wird am Wochenende auf die Nager geschossen. Bisherige Versuche, die Kaninchen aus den Gärten zu vertreiben, hätten keinen Erfolg gezeigt.

Die Zahl der Kaninchen im Botanischen Garten am Poppelsdorfer Schloss nimmt weiterhin zu. Deshalb hat sich die Universität dazu entschieden, auf die Tiere zu schießen. Die pflanzenfressenden Nager haben in den vergangenen Monaten erhebliche Schäden an den exotischen Gewächsen und den Gartenanlagen angerichtet, erklärt die Universität. Versuche, die Kaninchen aus den Gärten zu vertreiben, hätten keinen Erfolg gezeigt.