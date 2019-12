Stadtreinigung in Bonn : Ärger um Sonntagsdienste bei Bonnorange

Bonn Bonn soll sauberer werden - auch am Wochenende. Deshalb sollen die Mitarbeiter bei Bonnorange künftig verpflichtet werden, auch sonntags zu arbeiten. Das stößt in der Belegschaft auf Kritik.

Von vorweihnachtlicher Stimmung ist bei Bonnorange zurzeit nicht allzu viel zu spüren: Denn der Unmut vieler Mitarbeiter über den jüngsten Vorstoß der gerade wiedergewählten Bonnorange-Vorständin Kornelia Hülter ist groß: Die 61-Jährige will die rund 130 Mitarbeiter der Straßenreinigung künftig verpflichten, auch sonntags in der Stadt für Sauberkeit zu sorgen. Das geschah bisher auf freiwilliger Basis.

Auf einer vor einer Woche einberufenen Teilpersonalversammlung machte die Belegschaft ihrem Ärger über dieses Konzept Luft, berichtete Matthias Dres dem GA auf Nachfrage. „Da ist es hoch hergegangen“, so der stellvertretende Personalratsvorsitzende von Bonnorange. Dres nimmt bei seiner Kritik an Hülter kein Blatt vor dem Mund: „Wir sollen immer mehr Aufgaben übernehmen bei gleichbleibender Mitarbeiterzahl und dann kommen solche Konzepte heraus.“ Bonnorange spare auf Kosten der Mitarbeiter, wirft er der Vorständin vor. Das Konzept von Hülter sieht unter anderem vor, dass die Mitarbeiter unter der Woche bis zu vier Stunden Minusstunden ansammeln sollen, um diese dann im Sonntagsdienst einzusetzen.

Hintergrund ist, dass Hülter zusätzlich zur Frühschicht eine Spätschicht in der Bonner Innenstadt einführen will, wo bekanntlich gerade am Wochenende, wenn viel Leute in der City unterwegs sind, immer viel Müll anfällt. Das Konzept ist Teil ihrer Sauberkeitsoffensive für Bonn. Insgesamt gehe es um etwa 13 Sonntagsdienste, die jeder Mitarbeiter bei einer solchen Regelung im Jahr ausüben müsste. Für die Straßenreinigungskräfte bedeute diese Vorgehensweise, dass sie künftig keinen Überstundenzuschlag mehr erhalten, erklärt Dres. Zudem seien sie nicht mehr frei in ihrer Entscheidung, ob sie sonntags überhaupt arbeiten wollten.