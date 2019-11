Polizistin ins Knie gebissen : Bonnerin wegen Widerstands gegen Vollzugsbeamte vor Gericht

Bonn Eine junge Bonnerin muss sich vor dem Bonner Amtsgericht verantworten, weil sie einer Polizistin ins Knie gebissen hat.

Am frühen Morgen des 23. September 2018 hatte die Polizei Bereiche des U-Bahnhofs Universität /Markt in der Bonner Innenstadt mit Flatterband abgesperrt: Die rot-weißen Bänder markierten den Tatort eines möglichen Tötungsdelikts. Um 3:44 Uhr hatte der Notruf der Polizei geklingelt: Die Anrufer meldeten eine Schlägerei am Bonner Hofgarten. Vor Ort trafen die Streifenwagenbesatzungen vier Verletzte an, die bereits von zwei Notärzten und mehreren Sanitätern medizinisch versorgt wurden. Für einen 20-jährigen Mann bestand nach Auskunft der Ärzte Lebensgefahr.