Budenzauber in der City : Aufbau für den Bonner Weihnachtsmarkt hat begonnen

Budenzauber in der City

Bonn Die ersten Buden für den Bonner Weihnachtsmarkt stehen. Der eröffnet bereits kommende Woche.

Die Aufbauarbeiten für den Bonner Weihnachtsmarkt haben begonnen. In Windeseile werden die Buden errichtet, denn die offizielle Eröffnung ist bereits am Freitag, 22. November. Bis Montag 23. Dezember dauert der adventliche Budenzauber. Lediglich am Totensonntag, 24. November, bleibt der Markt traditionell geschlossen.