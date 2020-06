Demonstration am Montag : Bonner Studenten beklagen mangelnde Unterstützung vom Bund

In Bonn haben am Montagnachmittag rund 60 Studenten protestiert. Foto: Niklas Schröder

Bonn Am Montag haben rund 60 Studenten aus NRW vor dem Bundesministerium für Bildung und Forschung in Bonn demonstriert. Sie fordern mehr Geld für in Not geratene Studenten, die von der Corona-Krise betroffen sind.



Verschiedene Studierendenvertretungen aus NRW haben am Montagmittag vor dem Bundesministerium für Bildung und Forschung in Bonn demonstriert. Die rund 60 Demonstranten, die aus Bonn, Köln und Münster zusammengekommen sind, fordern mehr Geld für in Not geratene Studenten, die von der Corona-Krise betroffen sind.

Bei einer Umfrage gaben 40 Prozent der Studenten an, dass sie wegen der Corona-Krise ihren Job verloren haben. 22 Prozent haben sich laut Umfrage bereits Geld von der Familie oder Freunden geliehen, um die Zeit zu überbrücken.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat insgesamt 100 Millionen Euro als Überbrückungshilfen bereitgestellt. Studierende, deren Kontostand unter 500 Euro liegt, können demnach einen Zuschuss erhalten. Abhängig vom Kontostand können drei Zahlungen von bis zu 500 Euro möglich sein. Bisher sei aber noch kein Geld überwiesen worden, wie Eugen Esman, Vorsitzender des Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) Köln beklagt. „Die vom Bund angekündigten Finanziellen Hilfen sind bisher nicht erfolgt, wir sind schon jetzt sehr spät dran“, sagt er. Zumal die Zahlungen keine ausreichende Hilfe seien, wie der AStA Bonn mitteilt.