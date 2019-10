Wolfgang Picken : Bonner Stadtdechant erhält Bundesverdienstkreuz

Bonn Unter anderem Bonns Stadtdechant Wolfgang Picken wird am Donnerstag mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Bevor er das hohe Amt im März 2019 annahm, war er beinahe 15 Jahre Pfarrer von Bad Godesberg.

Ehrung für Bonns Stadtdechanten Wolfgang Picken: Ihm verleiht Ministerpräsident Armin Laschet an diesem Donnerstag in der Düsseldorfer Staatskanzlei das Bundesverdienstkreuz. Gewürdigt wird Pickens Einsatz für das Gemeinwohl in Bonn. Als Dechant für Bad Godesberg hatte er 2005 mit der Gründung der Bürgerstiftung Rheinviertel und zahlreichen weiteren Initiativen, besonders im Bereich der Flüchtlingshilfe und der Gewaltprävention, Impulse für das kommunale Sozialwesen gesetzt.