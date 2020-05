Lockerungen in der Corona-Krise : Neuntklässler gehen wieder in die Schule

Bonns Fünfte: Die Flure der in Kessenich gelegenen Gesamtschule werden sich in den nächsten Wochen wieder füllen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Bonner Schulleiter organisieren den Betrieb mit besonderen Auflagen. Bis zu den Sommerferien sollen alle Jugendlichen wieder Unterricht bekommen.

Die Lockerungen in der Corona-Krise bedeuten für immer mehr Schülerinnen und Schüler die Rückkehr ins Klassenzimmer. Von einer Rückkehr in den normalen Schulalltag kann man allerdings nicht reden. Die Schulleitungen sind vollauf damit beschäftigt, das Schulleben so zu organisieren, dass bei steigenden Schülerzahlen trotzdem die strengen Corona-Auflagen eingehalten werden können.

Für Ursula Dreeser, Leiterin der Gesamtschule „Bonns Fünfte“ in Kessenich, hat diese Herausforderung beinahe so etwas wie ein Tetrisspiel. Während sie ihre Abiturienten für die Prüfungen in die Mensa ausgelagert hat, bemühen sie und ihre Kollegen sich, die Schüler der zehnten Klassen, die bereits die Schule besuchen dürfen, täglich zum Unterricht kommen zu lassen, da sie ebenfalls vor Prüfungen stehen. Seit Montag sind die Schüler der Q1 (Jahrgangsstufe 12) sowie der neunten Klassen dazu gekommen. Während die jüngeren abwechselnd an zwei Tagen die Woche unterrichtet werden, kommen die älteren regelmäßig nachmittags. Als nächstes stehen die Schüler der Jahrgangsstufe elf sowie der Klassen fünf bis acht an. „Ich habe nächtelang getüfftelt, um das hinzubekommen“, sagt Dreeser. Weil das Händewaschen vor Unterrichtsbeginn bei Gruppen bis 15 Schülern zu lange dauern würde, hat Dreeser entschieden: „Bei uns waschen sich alle während des Unterrichts die Hände, das kann auch leise vonstatten gehen.“